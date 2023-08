Geschickte Meisterhand

Nun konnte das Schauwerk endlich losgehen. Bernauer schaffte es tatsächlich in der vorgegebenen Zeit den am Vormittag zu Hause gebackenen Schokoladenbiskuitboden aufzuschneiden, zu tränken, zu belegen, zu verstreichen und mit geschickter Meisterhand eine fertige Schwarzwälder Kirschtorte zu zaubern. Bevor es ans Verzehren ging, streute Bernauer noch das seit 2006 in Todtnauberg alle zwei Jahre stattfindende „Schwarzwälder Kirschtortenfestival“ ein, bei dem in zwei Wettkampfklassen Amateure und Profis mit ihren selbst gemachten Torten um die Meisterschaft antreten. 2016 gewann der gebürtige Fahrnauer den Wettbewerb, 2018 und in diesem Jahr wurde er Zweiter. Als Gag hatte er diesmal eine „Wasserfall-Torte“ mit Kirschwasser kreiert.