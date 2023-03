Schopfheim Kulturkooperation: Schräge Satire mit verquerem Humor

Mehr schräge Satire als Kabarett

Das Stück ist mehr Theater als Kabarett, lebt von hintergründigen Dialogen über gesellschaftspolitische Sachen. Im zweiten Teil hat der Plot um die Ausreißer aus dem Altenheim ein paar Längen, mancher Gag wiederholt sich. Die meisten Zuschauer im vollen Museumskeller amüsierten sich und lachten laut, einige wenige waren wohl mit einer anderen Erwartungshaltung in dieses „Kabarett-Theater“ gekommen, das sich mehr als schräge Satire entpuppte, und gingen vor und in der Pause. Was Ruedi in dem ihm eigenen trockenen Humor kommentierte: „Wir sind froh, dass nicht alle den Saal verlassen haben.“ So viel Selbstironie ist auch wieder sympathisch!