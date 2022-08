Schopfheim / Riehen. Zwanzig fidele Wanderer nahmen am Seniorenspaziergang des Schwarzwaldvereins Schopfheim in Riehen teil, darunter drei Gastwanderer. „Seniorenspaziergänge sind eine Antwort an das veränderte Altersprofil in unserem Verein und angepasst an die Leistungsfähigkeit unserer älteren Mitglieder“, so der Verein in einer Pressemitteilung.