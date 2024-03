Schopfheim-Langenau: Arbeiten für einen besseren Lärmschutz

Komplett neue Fahrbahn

Weiterer wichtiger Aspekt: Auf der kompletten Ortsdurchfahrt, vom Ortseingang aus Richtung Schopfheim bis an die Zufahrt zur Deponie Scheinberg, wird ein neuer lärmreduzierter Fahrbahnbelag eingebaut. Die Bauarbeiten auf der insgesamt 2,1 Kilometer langen Strecke werden in zwei Phasen eingeteilt und starten den Planungen zufolge am Montag, 15. April. Am 10. Juni sollen die Bauarbeiten – soweit das Wetter es zulässt – über die Bühne gegangen sein. Er hoffe, dass die Arbeiten in absehbarer Zeit in Richtung Enkenstein weitergeführt werden können, so Bollinger weiter.