Schopfheim-Langenau: „Harte Zeit“ – mit guter Perspektive

Fischfangstatistik

Der Fischpächter Wolf Dieter Hänßler teilt die Fangstatistik seiner Fischpacht mit, die von der Wuhranlage unterhalb Enkensteins bis zur Gemarkung Maulburg reicht. Gemeinsam mit fünf Jahreskarteninhabern entnahm er Äschen, Bach- und Regenbogenforellen und Döbel in geringer Anzahl. Ortschaftsrat Karl-Heinz Markstahler lobte die Tätigkeit des Fischpächters: „Die Kosten der Fischpacht und der Ertrag stehen in keinem Verhältnis zueinander.“ Hänßler bestätigte, dass dies zutreffe – er übernehme die Aufgabe aus Idealismus. Was ihn ärgert, sei der Dreck am Rechen, der von ihm entfernt werden muss: Grünabfälle wie Rasenschnitt oder Strauchreste, die im Bereich der Fabrikstraße in den Kanal geworfen werden. Auch das im Sommer zuwachsende Seegras müsse aufwendig durch einen Bagger entfernt werden.