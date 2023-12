Schopfheim-Langenau: Musikverein Langenau löst sich auf

Nicht glücklich über den Abschied war unter anderem Jörn Zillger: Der Langenauer hat 40 Jahre in seinem Heimatdorf Musik gemacht und sei daher traurig, das nun Schluss ist. Er schließe sich keinem anderen Verein an. Für andere Mitglieder ist das Aus weniger dramatisch. Der zweite Vorsitzende Dietmar Schubnell zum Beispiel ist musikalisch ausgelastet: Er spielt in den Ensembles „Rheinklang“, „Grundsolide“, „Wiesedäler Danzlmusik“ und im Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen.