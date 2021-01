Schopfheim Leerstand in der Innenstadt hat ein Ende

Mit dem Umzug des „Büro Complett Märtz“-Geschäfts von der Feldbergstraße in die ehemaligen Räumlichkeiten des Müller-Markts in der Hauptstraße wird auch eine Lücke wieder geschlossen – seit dem Umzug des Drogeriemarkts in die neue Fußgängerzone 2018 war der Laden leer gestanden.

Am Montag zieht dort nun wieder Leben ein, und Gabriele Märtz und ihr Team, einschließlich Pina Castiglione, hoffen auf gute Kundschaft. Seit einiger Zeit schon bereitet sich Inhaberin Gabriele Märtz auf die Neueröffnung vor. Sie hat die Räume in der Hauptstraße komplett renoviert, eine neue Theke und ein neuer Fußboden sowie kleine und große Regale im Laden sorgen für eine freundliche Atmosphäre in dem Geschäft mitten in der Innenstadt.