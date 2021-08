Schopfheim Marktbummel mit Stich

200 Dosen Impfstoff hatte das mobile Impfteam, dem drei Ärzte, drei Verwaltungsmitarbeiter, drei medizinische Fachkräfte als „Impfer“ sowie eine Apothekerin angehörten, im Gepäck.

„Wir haben BioNTech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson dabei“, erklärte der ärztliche Leiter Dirk Gräter. Diese so genannte „Pop-Up“-Impfung ohne vorherige Anmeldung richte sich an alle Personen ab 16 Jahren. „Jeder kann spontan kommen“, so Gräter.

Als Identitätsnachweis genügte hinterm Rathaus ein Personalausweis oder eine Krankenkassenkarte. Ein Impfpass war ebenfalls nicht erforderlich. Wer sich registrierte, bekam den digitalen Impfnachweis samt QR-Code gleich vor Ort mit. Nach der Erstimpfung erfolgt die zweite Impfung in vier Wochen im Kreis-Impfzentrum in Lörrach.

Bei einer ähnlichen Aktion in Zell hatten sich neulich 160 Personen impfen lassen. Mit ganz so vielen Interessenten rechnete Dirk Gräter gestern zu Beginn der Aktion allerdings nicht. Er sollte Recht behalten. Bis mittags hatten sich gut 70 Personen ihren Stich abgeholt. „Damit sind wir sehr zufrieden“, so Gräter.

Als erster an der Reihe war ein Mann, der extra aus Weil am Rhein angereist kam. Er entschied sich für eine Dosis Johnson & Johnson, weil er in Kürze ins Ausland muss. „Da nützt mir ein zweiter Impftermin nichts“, meinte er und ließ sich den Wirkstoff spritzen, ohne mit der Wimper zu zucken.