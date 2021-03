Schopfheim „Mein Herz ist immer noch dort “

Über das Internet hält sie für die 100 Mitglieder der christlichen Gemeinde regelmäßig Bibelstunden ab. Zu Ostern und zu Weihnachten schickt sie Päckchen nach Fernost – und sitzt mittlerweile schon wieder auf gepackten Koffern.

„Ich warte nur noch auf meine Impfung, dann geht’s wieder nach Japan, voraussichtlich im September“, hofft Monika Bruttel. Sie hat zwar kein Dauervisum mehr, aber mit dem Touristenvisum will sie sich zwei bis drei Mal pro Jahr jeweils für drei Monate vor Ort um ihre Schäfchen kümmern.

Denn die Menschen sind nach ihrer Beobachtung auch zehn Jahre nach dem Reaktorunglück „traumatisiert“, viele benötigen therapeutische Hilfe und kommen im Leben nur schwer zurecht. Erst vor kurzem habe ein Erdbeben die alten Wunden wieder neu aufgerissen, weiß Monika Bruttel.

Tatsächlich haben die Menschen der kleinen Gemeinde vor zehn Jahren durch den Tsunami alles verloren. Sie lebten nur vier Kilometer von Fukushima entfernt, mussten nach dem Reaktorunglück Hals über Kopf fliehen und alles zurücklassen. Nachdem sie ein Jahr lang in der Nähe von Tokio in einer Notunterkunft verbrachte hatten, gelang es dem Pastor und seinen Schützlingen, sich in Iwakish, einer Stadt in 60 Kilometer Entfernung von Fukushima, ein neues Zuhause aufzubauen– nicht zuletzt dank 50 000 Euro Spendengeldern aus Deutschland.

Die alte Heimat werden sie so schnell auch nicht wieder sehen. Einmal im Monat fahren die Menschen mit einem Bus zu Besuch dorthin, Geigerzähler im Gepäck, die sie aber nicht benutzen. Niemand will zugeben, dass er Angst vor Verstrahlung hat, um nur ja – nach japanischem Verständnis – das Gesicht nicht zu verlieren.

„Diese Menschen sind bis an ihr Lebensende gezeichnet“, weiß Monika Bruttel und zieht daraus den Antrieb, ihnen weiterhin beizustehen. „Hilfe aus Deutschland ist eine Ermutigung fürs sie, sie gibt ihnen Halt“, ist die Missionarin überzeugt.

Sie sieht ihre Aufgabe denn auch als Mentorin und Seelsorgerin, die den Menschen Mut macht, sei es in Form von Englischunterricht für die Kinder oder in Form von geselligen Treffen im Frauenkreis.

In all den Jahren in Japan hat die Missionarin indes erkannt, dass man von den Menschen dort auch einiges lernen kann – gerade in diesen Corona-Zeiten zum Beispiel. Unter anderem die Fähigkeit, sich auch in schwierigen Zeiten nicht unterkriegen zu lassen und schlimme Erfahrungen stoisch durchzustehen.

Monika Bruttel ist mit ihrem Auftrag denn auch noch lange nicht fertig. Sie freut sich schon auf ihren nächsten Trip ins Land der aufgehenden Sonne. Ist sie doch sicher: „Das ist mein Lebenswerk“.