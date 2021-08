Schopfheim „Mendelssohn pur“ in St. Bernhard

Das hochromantische Chor- und Orgelkonzert „Mendelssohn pur“ findet am Samstag, 18. September, um 20 Uhr in St. Bernhard in Schopfheim statt.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Das Konzert findet bereits am Sonntag, 12. September, um 16.30 Uhr in St. Trudpert im Münstertal statt. Darüber hinaus wird es am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr in St. Bonifatius in Lörrach dargeboten.

Besucher müssen beachten, dass für Konzerte bis auf Weiteres die 3 G-Regelung gilt. Bitte den Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mitbringen.