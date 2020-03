Schopfheim „Menschenfreundliche Strukturen“

„So etwas ist bisher nicht geschehen“, kritisiert der BI-Sprecher. Dieser neue Denkansatz müsse die Stadt vom Verkehr befreien und für „menschenfreundliche Strukturen“ sorgen.

Als Paradebeispiel dafür bringt Sebastian Prigge die Stadt Nagold ins Spiel, die auch schon Ziel einer Exkursion von Gemeinderat und Gewerbeverein war (wir berichteten).

In Anlehnung an dieses Vorbild hält Prigge einen „Cityverein“ für dringend notwendig. Diese habe die Aufgabe, Gewerbe, Verwaltung und Gemeinderat sowie die Bürgerschaft zusammenzuführen und die jeweiligen Ansprüche und Bedürfnisse aufeinander abzustimmen.

Eine der Aufgaben des Cityvereins bestünde in Prigges Augen darin, einen autofreien Marktplatz zu etablieren und im gleichen Atemzug um die Innenstadt herum zusätzliche Stellplätze zu schaffen - in einem neuen Parkhaus in der Bismarckstraße zum Beispiel.

Ein Cityverein könnte nach seinem Dafürhalten auch als Veranstalter auftreten, der einmal im Monat in einer verkehrsfreien Hauptstraße und auf einem dann autolosen Marktplatz besondere Anlässe auf die Beine stellt - und somit für zusätzliche Belebung der Innenstadt sorgt. „Das wäre eine Mehrwert und nicht bloß eine Sperrung“, so Prigge.

Sowohl er als auch sein Kitstreiter Uwe Gerber sehen in der Klausurtagung für den Gemeinderat denn auch die „große Chance“, das Ruder in diese Richtung herumzuwerfen. „Schluss mit dem Bauen, eine neue Konzeption ist gefragt“, so Gerber, der sich im Übrigen nach wie vor gegen den Abriss der alten Uehlin-Häuser sträubt und ein zukunftsweisendes Konzept für die Umnutzung des ehemaligen Bezirksamtes vermisst.