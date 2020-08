Schopfheim „Mich hat die Perspektive gereizt“

Schopfheim. Der gelernte Altenpfleger war 14 Jahre in der Pflege beschäftigt, hat wichtige Erfahrungen in Heim- und Wohngruppen gesammelt, rund neun Jahre lang mit Menschen mit Demenz in Weil am Rhein und in einer gerontopsychiatrischen Wohngruppe in Basel gearbeitet und dann in Freiburg berufsintegriertes ­Management im Gesundheitswesen studiert. Derzeit absolviert er ein Masterstudium Management und Führungskompetenz in Stuttgart.

Seit dem 1. August ist er im Schopfheimer Seniorenhaus, wo er die Nachfolge von Eva Kollhoff angetreten hat und wo er als Einrichtungsleiter für zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften, die Mieter im Servicewohnen, die Hauswirtschaft und Tagespflege sowie für die Verwaltung zuständig ist. Knapp 40 Mitarbeiter sind derzeit im Seniorenhaus, eine Einrichtung der Mühlehof gGmbh in Steinen, tätig.