Schopfheim „Michi vom Eiemer See“ als Überraschungsgast

„Wenn ich do bi, hesch du Paus. Sitt dem 11.11. bi ich de Herr im Hus“, drängte Schopfheims Statthalter „Michi vom Eiemer See“ Michael Hofmann Dirk Harscher zur Seite und nahm ihm das Mikrofon aus der Hand, um den Gästen zu erzählen, was er während seiner Regentschaft vorhat. „Eie wird’s Zentrum vom Wiesetal.“ Im Visier hatte der Narr ein Hotel am See, eine Schiffsanlegestelle, „e großi Arena fürs Eierspringen. Un de Gsangverein wird künftig in de Oper singe“.