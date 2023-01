Schopfheim Mit dem Blues auf Tour in der Regio

Künstler aus Deutschland und Europa

Für 2023 hat der Verein bei der Bandauswahl den Fokus auf die deutsche und europäische Szene gerichtet.

Nach dem ersten Konzert im Januar folgt am Freitag, 24. Februar, mit Kai Strauss & The Electric Blues Allstars ein Künstler, der „in der Blues Champions League spielt“, sagt Bockey. Der mehrfache German Blues Awards Gewinner wird sein neues Album „Night Shift“ in der Kirche „St. Agathe“ präsentieren. Am 20. März verspricht Michael van Merwyk mit seinem Trio The Jookbox Zoo, dem Publikum im „Waldhaus“ den gemeinsamen Spaß am Blues leidenschaftlich zu vermitteln.

Im Gewölbekeller des alten Rathauses in Weil am Rhein treten am Donnerstag, 20. April, Ely and the good Boys auf. Das Konzert findet als Kooperationsprojekt mit dem Weiler Kulturamt statt. Zehn Tage später, am 30. April, ist Meena Cryle mit der Chris Fillmore Band im „Hirschen“ zu Gast.

Das Dreyland Bluesfestival findet vom 17. bis 19. August statt. Ende September setzt sich die Reihe der Clubkonzerte mit dem Auftritt von den Zydeco Playboys am 30. September im „Waldhaus“ fort. Den vorläufigen Abschluss der Konzertreihe bilden die beiden niederländischen Bands Harlem Lake und Leif de Leeuw Band am 19. beziehunsgweise 30. Oktober im Zeller Freizeitpark „Spassi“.

„Noch steht nicht ganz fest, ob nicht noch weitere Clubkonzerte im Lauf des Jahres hinzukommen“, erklärt Bockey. Musikalisch werde mit den bereits feststehenden Künstlern jedenfalls das gesamte Spektrum des Blues abgedeckt, „ausgehend vom traditionellen Blues bis hin zu modernen Stilrichtungen mit Soul-, Funk- oder auch Rock-Elementen“.

Dass in diesem Jahr nicht wie bisher Künstler aus den USA mit von der Partie sind, liege daran, dass es sehr viel weniger Tourneen gebe. „Es ist schwieriger geworden, an die Künstler heranzukommen“, erklärt Bockey. Schwierig sei auch die allgemeine Teuerung, die die Abhängigkeit des Vereins von Sponsoren befeuere: „Wir sind dankbar, auch in diesem Jahr die Energiewerke Schönau als Sponsor für die Clubkonzerte gewonnen zu haben.“ Die „nicht unerheblichen Kosten für Werbung, Gage, Hotel, Verpflegung und Sound“ seien allein mit den Eintrittsgeldern nämlich nicht zu stemmen. Den Preis für die Karten erhöhen will der Verein trotzdem nicht: Nach wie vor kostet eine Karte im Vorverkauf 17, und an der Abendkasse 20 Euro.

...beginnen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Alle Veranstaltungen werden bewirtet. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Für das erste Konzert gibt es Karten in Sigrid´s Bastellädle in Schopfheim, oder online unter www.eventfrog.de. Karten sind auch bei den jewiligen Wirten der Veranstaltungsorte und an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen zu Konzerten und Karten auf der Homepage https://dreylandblues.de.