Mit zwölf Jahren ereignete sich ein Unfall, wodurch er nach und nach erblindete ,erzählt Rotzler im Gespräch mit unserer Zeitung. Er erinnert sich, dass er damals einen selbst gebastelten Selbstschussapparat für Maulwürfe auf dem Feld gefunden hatte. Die Zündkappe löste aus und ein Splitter verletzte zuerst seine Nase, dann sein Auge. In Schopfheim wurde er notdürftig verarztet, so gut es die Umstände nach dem Krieg zuließen.

Die Armut war groß

Der Jubilar besuchte bis 1948 die kleine Schule im Dorf und suchte danach Arbeit bei der „Hanf-Union“ in Schopfheim, die er heute noch schmunzelnd „Hanfi“ nennt. Dort trat er auch in die Lehre, die er aber nicht beendete. Denn: Der Lehrlingslohn reichte nicht dafür aus, seine Mutter und die drei Geschwister zu unterstützen, erklärt er. Die Armut war groß. „Jeden Tag gab es Schmalzbrot und wir hatten kein Geld für Kleidung und Schuhe“, erinnert er sich. Deshalb suchte er gemeinsam mit fünf Kameraden aus Wiechs in der Schweiz Arbeit. In Pratteln fand er eine Anstellung bei einem Bauern. „Es waren Pfundsleute dort“, sagt Rotzler. „Die Stelle war gut, ich hatte alles dort, was ich brauchte, auch der Lohn war gut – 150 Franken.“ Bis 1953 blieb er in der Schweiz, ging dann für ein halbes Jahr zurück, wo er in Wehr bei einem Gipser Arbeit fand, ehe er sich wieder mit zwei jungen Männern aus Wiechs zusammenschloss, um in Basel bei einer Firma für Brunnenbau zu arbeiten. Dort war er drei Jahre. Er erzählt von den guten Arbeitsbedingungen: In der Schweiz gab es beheizte Wohnwägen, wo die Kleider und Stiefel trockneten und man sich aufwärmen konnte. Aber er erzählt auch davon, dass er um 5 Uhr am Bahnhof in Schopfheim sein musste und erst abends nach 19 Uhr zurückkam. Danach musste er noch den Berg hinauf nach Wiechs laufen.