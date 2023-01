Schopfheim Mit viel Herz und Energie

Deutlich wurde in den Dankes- wie in ihren eigenen Worten, dass sie schon immer ein Herz für ihre Arbeit mit Kindern hatte und dass es für sie besonders wichtig ist, den Schulalltag mit Aktivitäten, Begegnungen und Freude zu meistern. Bleibt zu hoffen, dass Ströble noch lange in Fahrnau tätig ist und Schule und Kollegium mit ihrer positiven Art und ihrer Energie bereichert, waren sich die Anwesenden einig.