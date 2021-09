Schopfheim Mit „Whysk(e)y um die Welt“

„Ganz besonders am Herzen“ allerdings liegen Angelika Bühler zwei Kurse, die für Menschen „mit einem höheren Gewicht“ besonders geeignet sind. Individuell betreut haben diese ausgiebig Gelegenheit, Freude an der Bewegung zu entdecken und die Chance, in ein wesentlich gesünderes Leben zu investieren.

Neu im Angebot ist laut Bühler der Kurs „Nordic Walking sanft“, mit dem sich Christiane Wisniewski an fünf Dienstagen an Menschen wendet, die beispielsweise nach einer Reha „langsam wieder in Bewegung kommen wollen.“

Petra Lang zeigt, wie man Naturkosmetik „natürlich“ selbst herstellen kann. Und wer Freude am „Wasser des Lebens“ hat, darf sich auf eine „Whysk(e)y – Reise um die Welt“ mit Danny Stoll freuen, der in einem weiteren Kurs „verschiedene Fassreifungen“ unter die Lupe nimmt.

Natürliche Kosmetika

Auch zu den Gesundheitsthemen gilt: Wegen Corona könnte es im VHS-Angebot kurzfristig Änderungen geben. Gut informiert und auf neuestem Stand ist, wer sich via Internet auf der VHS-Seite informiert oder in den Tageszeitungen blättert, wo Änderungen zeitnah bekannt gegeben werden.

Das trifft nicht zuletzt auch für den Fachbereich „Sprachen“ zu, in dem Angebote, die schon vor Corona bestanden, weiter laufen. Neben Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Kroatisch gibt es Schnupperkurse für Englisch und Französisch. Klassische Anfänger-Kurse finden sich ebenso wie Firmenkurse, die auf Anfrage zustande kommen.

„Wir würden natürlich gerne auch Kurse in weiteren Sprachen anbieten, wenn wir die Lehrkräfte dazu finden könnten“, wirbt die VHS-Leiterin Katrin Nuiro um „Nachwuchs“ in diesem und in allen anderen Bereichen, da vor allem ältere Dozenten die Zwangspause während der Pandemie nutzten, um in den Ruhestand zu treten.

Neu auf dem Zettel hat die VHS nun auch ein „Schreibtraining zur Vorbereitung auf den Integrationskurs für Personen mit Schreibschwäche“. Im Oktober starten Anfänger-Integrationskurse in deutscher Sprache in Schopfheim sowie für Berufstätige in Zell, in denen noch Plätze frei sind. Diese laufen neben den BAMF-Kursen mit dem Zielniveau B1, und setzen eine Beratung voraus, weshalb sie nicht im Programmheft aufgeführt sind.

Neu ist nach Katrin Nuiros Worten der direkte Weg zur Intensivberatung „unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten“ via Internet. Unter www.vhs-schopfheim.de gibt es Anfrageformulare in drei Sprachen, auf die auch im Heft auf Seite 50 per QR-Code verlinkt ist.

Die VHS weist darauf hin, dass Online-Sprachkurse per Video-Konferenz über die Lernplattform „vhs-claud“ ein gutes Mittel waren, verschiedene Lerngruppen

Online-Sprachkurse

aufrecht erhalten zu können. Obwohl diese Kurse nicht so geschätzt waren wie der Präsenzunterricht, bleiben sie ein Mittel, um kurzfristig einzelne Kurse „im Corona-Modus“ weiterzuführen. Diese Plattform werde unabhängig davon eingesetzt, um für den klassischen Präsenzkurs Unterrichtsmaterial bereitzustellen, so die VHS-Leiterin.