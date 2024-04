Schopfheim: Mountainbiketrail in Sicht

Das Jugendparlament (Jupa) sucht weitere Orte, wo sich Jugendliche treffen können, um beispielsweise zu lernen. Berfin Karagözlü hat in diesem Zusammenhang eine E-Mail an die Bibliotheksleiterin geschickt mit der Bitte, die Öffnungszeiten am Nachmittag zu erweitern, sodass sich die Schüler in der Bibliothek treffen können. Die Rückmeldung fiel negativ aus: Die Bücherei habe zu wenig Personal, um die Wünsche der Jugendlichen zu erfüllen. Jupa-Vorsitzender Kevin Michielotto kann sich vorstellen, Räume im „Irrlicht“ oder im Bahnhofsgebäude zu nutzen. Er will mit den Betreibern sprechen, ob das möglich ist. Die Jugendlichen wünschen sich zudem einen Unterstellplatz mit separatem Mülleimer am Skaterplatz.