Schopfheim Musik aus Mülleimer stört die Nachtruhe

Schopfheim-Gündenhausen. Spuk nach Mitternacht: Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei am frühen Samstagmorgen aus. Kurz vor 3 Uhr hatte ein Bürger mitgeteilt, dass auf einem Gaststättenparkplatz aus einem Mülleimer Musik zu hören sei. Daneben stehe auch ein Auto. Da ihm das Ganze komisch vorkam, bat er um Überprüfung durch die Polizei.

Die Streife fand vor Ort den Sachverhalt bestätigt. Wie angegeben, erscholl aus dem betreffenden Mülleimer tatsächlich Musik. Die Beamten warfen einen Blick in das Innere des Kübels und fanden darin eine alte und defekte Spieluhr, die ein Lied abspielte. Kurzerhand sorgten die Ordnungshüter dafür, dass die Spieluhr ihre Darbietung beendete und stellten so die Nachtruhe wieder her. Einen Zusammenhang mit dem daneben geparkten Auto gab es nicht.