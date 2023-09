Schopfheim Nachwuchs für die Stadt

Im geschichtsträchtigen Ratssaal begrüßte Bürgermeister Dirk Harscher die Nachwuchskräfte, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Er freue sich, so Harscher, dass man trotz der großen Konkurrenz auf dem Ausbildungsmarkt erfolgreich junge Menschen für die Ausbildung in der Stadtverwaltung gewinnen konnte. Diese sei sehr vielfältig, so der Bürgermeister weiter: Neben den Angestellten in der klassischen Verwaltungsarbeit habe die Stadt Beschäftigte beispielsweise in den Kindergärten, der Bibliothek, der Feuerwehr und in verschiedenen Eigenbetrieben. Alle Einrichtungen müssten mit Nachwuchskräften zukunftsfähig gemacht werden, so der Bürgermeister.