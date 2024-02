Schopfheim: Narrenwurm zieht durchs Städtli

Ordentlich Leben in die Stadt brachte am Sonntagnachmittag der Fasnachtsumzug: Vor allem in der Innenstadt zwischen Marktplatz und Pflugkurve drängten sich die Zuschauer dicht an dicht am Straßenrand, dazwischen sorgten gut zwei Dutzend Gruppen, Wagen und Musiken – ganz überwiegend Eigengewächse aus Schopfheim und seinen Ortsteilen – für mächtig Gewusel.