Schopfheim Neue Spielstätten gefunden

Im weiteren Verlauf erwähnte Manfred Bockey noch beispielhaft einige Klubkonzerte, die besonderen Eindruck hinterlassen haben. Dazu gehörten unter anderem das „fantastische Konzert“ mit Big Daddy Wilson in der Agathen-Kirche und die magischen Momente in der Laurentiuskirche Tegernau mit Joe Filisko und Eric Noden. Nach dem „Aus“ im „Wildhouse“ (Gaststätte Waldhaus, Schweigmatt), das unter den Fans Kultstatus hatte, galt es, neue Spielstätten zu finden. Geglückt ist das unter anderem mit der „Eiche“ in Utzenfeld, wo „Blossbluez“ aus Freiburg einen feurigen Auftritt darboten, und dem Gasthaus „Alte Krone“ in Tegernau. Beim Festival 2019 konnte erstmals ein gelungenes Konzert mit Mike Wheeler im SAK Altes Wasserwerk in Lörrach stattfinden. Weitere Auftritte sind im Gespräch.

Das geplante erste Konzert im „Goldenen Löwen“ konnte pandemiebedingt nicht mehr stattfinden, wird aber 2022 nachgeholt. Weitergeführt werden soll zudem die Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Weil. Zusammen werden die „Weiler Bluesnächte“ mit etwa vier bis sechs Konzerten im Jahr organisiert. Die Planungen der Klubkonzerte in Schopfheim für das nächste Jahr sind bereits voll im Gange; die ersten Bands bereits gebucht. Los geht es am 24. Januar mit dem ausgezeichneten Bluesmusiker Michael van Mervyk und seiner Band.

„Solide“ habe der Verein in den letzten zwei Jahren gewirtschaftet“ berichtete die Kassiererin Bärbel Holder, was die Kassenprüfer Hans Zeiher und Stephan Seidl bestätigen konnten. So fiel denn auch die Entlastung des gesamten Vorstandes einstimmig aus. Einige Positionen im Vorstand mussten neu vergeben werden. Gründungsmitglied Klaus Fleck verzichtete aus Altersgründen auf eine erneute Kandidatur, jedoch nicht ohne seine weiterhin tatkräftige Unterstützung im Rahmen seiner Möglichkeiten zuzusichern. Vorsitzender Josef Wagner würdigte die Arbeit des langjährigen Vorstandsmitgliedes und dankte für sein großes Engagement.

Bei den anstehenden Wahlen wurde der Vorsitzende Josef Wagner im Amt bestätigt.

Die bisher kommissarisch tätigen Mitglieder Andreas Schmidt (zweiter Vorsitzender) und Manfred Bockey (Kulturverantwortlicher) wurden einstimmig gewählt. Ebenso eindeutig war das Wahlergebnis für die neuen Vorstandsmitglieder Eva Mühl (Schriftführerin), Ulrich Köhler (Kassierer) und Bärbel Holder (Beisitzerin).