Schopfheim Nicht aufgeben, wenn es schwierig wird

Es habe einige Jahre später gefunkt. Nachdem das Paar einige Jahre zusammen war, wurde am 27. Juli 1973 in Schopfheim geheiratet.

In der Heimat aktiv

Die Rotzlers verbrachten ihr ganzes Leben in Schopfheim, engagierten sich jedoch auch in Steinen. Beide waren beim Spielcorps. Dietmar Rotzler organisierte viele Jahre das Steinener Dorffest mit, wirkte als Alleinunterhalter sowie Tanzmusiker, war bei den Steinener Zunftabenden Akteur sowie Fan der Kicker des SV Schopfheim. Gabriela Rotzler liebt Handarbeiten. Seit den fünf Jahren, in denen sie in der Hauptstraße in Schopfheim leben, pflegen sie gemeinsam den Garten.

Viel auf Achse

Im Ruhestand reisen sie nach Italien an die Adria, nach Südtirol, früher nahmen sie die drei Kinder mit. Dietmar Rotzler geht zur Freude der Bewohner regelmäßig als Alleinunterhalter in ein Seniorenheimen.

Die goldene Hochzeit feiern sie am Samstag mit den Familien der drei Kinder, den vier Enkeln, Freunden und Bekannten. Im Winter geht es dann auf eine Karibik-Kreuzfahrt.