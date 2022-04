Schopfheim Park-Rabatt in der Uehlin-Tiefgarage

Neue „Kernzone“

In diesem Bereich soll es an den Parkautomaten zwar auch weiterhin die „Brötchentaste“ geben, die für 20 Minuten Gratisparken ermöglicht. Danach aber kostet jede weitere angefangene halbe Stunde einen Euro – bis maximal vier Euro. Die Höchstparkdauer beträgt dann zwei Stunden.

In der Tarifzone 1 (Hauptstraße ab Hebelstraße bis Viehmarkt, Amtsgericht, Kronenbrunnen, Ärztehaus am Stadtgraben, Sparkassenplatz, Hebel-, Feldbergstraße, Viehmarkt, Bahnhofstraße (Volksbank) sind die ersten 20 Minuten ebenfalls gebührenfrei, danach kostet jede weitere halbe Stunde 50 Cent, bis zu maximal 2 Euro. Die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden.

In der Tarifzone 2 (Bannmatt, Schwarzwald-, Bismarckstraße, Parkplätze Hebel- und Wehrerstraße) schlucken die Parkautomaten nach den ersten 20 Gratisminuten für jede angefangene Stunde 50 Cent. Die Parkdauer ist unbegrenzt.

Für die Parkplätze in der Bannmattstraße und in der Bismarckstraße (Nord und Süd) sowie in der Hebelstraße und in der Wehrerstraße gibt es außerdem ein Tagesticket für 3 Euro beziehungsweise ein Monatsticket für 30 Euro.

In der Tarifzone 3 (Parkdeck Stadthalle) verlangt die Stadt demnach künftig nach Ablauf der Brötchentaste für eine Stunde einen Euro, für jede weitere Stunde 50 Cent mehr. Das Tagesticket gibt es für 5 Euro.

Doch die geplante Änderung der Gebührensatzung hält bei allen Preissteigerungen auch eine dicke Überraschung parat – das Autoabstellen in der Uehlin-Tiefgarage soll tatsächlich billiger werden.

Tiefgarage billiger

Der Grund ist ein simpler: Die Stadt will den Autofahrern das Parken dort schmackhafter machen. Denn bisher steht die moderne, unterirdische Parkieranlage, die auch mit Ladestationen für Elektroautos glänzen kann, meist gähnend leer. Künftig will die Stadt den Nutzern dort statt 1,50 Euro nur noch einen Euro pro Stunde abknöpfen. Das ist ein Rabatt von gut 30 Prozent – schon fast ein Schnäppchen sozusagen.

Bezahlen per App

Zum Bezahlen müssen die Autofahrer künftig zwar in den meisten Fällen tiefer in die Tasche greifen, aber nicht unbedingt in den Geldbeutel. Denn künftig soll auch bargeldloses Bezahlen möglich sein – per Handy-App. Diese digitale Dienstleistung will die Stadt laut Vorlage, wenn möglich, an allen Parkautomaten zur Verfügung stellen. Mit einem Anbieter, der solche Systeme bereits in Waldshut-Tiengen und in Titisee-Neustadt einrichtete, steht sie nach eigenen Angaben in Kontakt.