Schopfheim Platte Reifen waren schnell geflickt

Mit zehn Teilnehmern beim Programmpunkt „Mountainbiken für Jugendliche“ war der erfahrene Sportfunktionär zufrieden. Störk hieß die Jungen und das eine Mädchen auf dem Fahrnauer Schulhof willkommen. Los gehen konnte der Mountainbike-Spaß aber erst, nachdem alle Räder auf ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit überprüft waren. Und vor dem Spaß stand Grundlagen-Training. Auf dem Übungsprogramm standen Gleichgewichtsübungen, Bremsen und Balancieren. Nach gut einer Stunde mit solchen Übungen hatten alle Kinder ihre Gefährte im Griff, und es ging in flottem Tempo in den Entegastwald. Dort angekommen, gab es einen kleinen Schreck: Zwei Teilnehmer hatten sich auf dem Weg in den Wald einen „Platten“ eingehandelt. Das Malheur konnte aber schnell behoben werden; Klaus Störk hat auch Talent als Zweirad-Mechaniker, und so hatte das Ganze auch noch einen weiteren Lerneffekt für die jungen Teilnehmer.

Die trotz Hitze muntere Truppe begab sich auf eine Zwei-Stunden-Tour, trainierte auch auf den Waldwegen Fahrsicherheit auf Unterlagen wie Schotter oder Mulch und auch das sichere Be- und Umfahren von Hindernissen wie Wurzeln oder Steine. Erfreulicherweise gab es, so Störk, keinerlei Blessuren oder Verletzungen, die Teilnehmer erwiesen sich als recht fit. Die Hitze sorgte zwar für einen gewissen Stressfaktor, doch alle Mitwirkenden hatten ausreichend Getränke mit dabei. Abschließend wies Störk die Kinder darauf hin, dass sein Verein erwägt, eine Mountainbike-Gruppe für Jugendliche einzurichten. Derzeit fehle dazu allerdings noch das Personal. Jugendliche ab 16 Jahren können aber in den vorhandenen Gruppen bereits jetzt mitmachen.