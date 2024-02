Schopfheim: Platznot an den Schulen verschärft sich

Grundschulen

Die Prognosen für die Grundschule (s. Tabelle) sind relativ verlässlich; sie beruhen auf der Einwohnerstatistik. Eine Unschärfe gibt es dadurch, dass ein Teil der Kinder nicht auf staatlichen, sondern an Waldorf- oder Christlicher Schule eingeschult werden.

Prognose hin, Unschärfe her: Klar ist, dass die Zahl der Schüler in Schopfheim stetig wächst. Besonders stark an der Dr. Max-Metzger-Schule (MMS) in der Innenstadt und an der Fahrnauer Grundschule. Die MMS steht in Sachen Schulplanung bereits ganz oben auf der Agenda: Hier will die Stadt den ab dem Schuljahr 2026/27 geltenden Anspruch auf Ganztagsbetreuung umsetzen. Allerdings gebe es auch in Fahrnau dringenden Handlungsbedarf, merkte Sven-Hendrik Wünsch (Freie Wähler) an. Die Prognosen sehen spätestens ab 2026 eine durchgängige Dreizügigkeit – drei Klassen je Stufe also. Das aber gäben die Räumlichkeiten absolut nicht her, betonte Wünsch. „In Fahrnau haben wir wirklich langsam eine Not“, räumte auch Fachbereichsleiter Sänger ein. Problem allerdings: Vor Ort gebe es „nicht wirklich viele Möglichkeiten für eine Erweiterung.“