Schopfheim: Pragmatische Lösung gefunden

Bushaltestelle bei Rewe

Grund: Nach einigem hin und her ist es nun doch gelungen, vor dem Rewe-Markt in Gündenhausen eine Haltestelle für den zwischen Schopfheim und Langenau verkehrenden City-Bus einzurichten. „Seit heute können unsere Senioren wieder selbstständig, ohne fremde Hilfe einkaufen gehen. Das ist so viel wert“, machten die Seniorinnen deutlich.

Auf eine solche Haltestelle hatten die beiden gemeinsam mit zwei Mitstreiterinn über Eingaben beim Technischen Beigeordneten Thomas Schmitz und beim Busunternehmen selbst, mit Leserbriefen, Wortmeldungen in öffentlichen Gremiensitzungen und schließlich im persönlichen Gespräch mit Bürgermeister Dirk Harscher so beharrlich wie höflich gedrungen. Anlass war die Schließung des Netto-Marktes in der Scheffelstraße, durch die sich die Nahversorgung in der Innenstadt deutlich verschlechterte – insbesondere für diejenigen, die eben nicht so gut zu Fuß sind.