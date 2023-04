Künftig überregional

Ein Wermutstropfen war indessen, dass zwei Gastteams nicht antraten und so der Spieltag doch etwas durcheinander gebracht wurde: Weder die A-Jugend noch die Herren hatten so die Gelegenheit, in der neuen Arena zu spielen – die Herren haben am kommenden Samstag dann aber noch eine Gelegenheit zum Wettkampf, so Pohl. Dieses Team hat sich schon vor zwei Wochen die Vizemeisterschaft in der Bezirksklasse und damit den Aufstieg in die überregionale Landesliga gesichert.

Im Einsatz – und das erfolgreich – waren die D-Mädchen gegen Karsau, die D-Jugend sowie die B-Jugend, jeweils gegen die Regio-Hummeln Grenzach-Wyhlen. Die Damen verloren dagegen gegen FT 1844 Freiburg.