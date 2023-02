Schopfheim Prinz Gregory und seine Dorf-Visionen

Doch der Reihe nach: Auf die Pauke schlugen Schlag 19.11 Uhr am Dorfbrunnen erst einmal die in Glunki-Montur erschienenen Wiechser Musiker, angeführt von Jörg Wendland. – Schopfheimer Dilldapp und Wiechser Musikvereins-Dirigent.

Viele Hemdglunkis – unter ihnen auch Gäste aus der Stadt wie Bürgermeister Dirk Harscher nebst Gattin Sofie – warteten da schon und reihten sich in die vom neuen Wibufa-Chef Sebastian Streule und Zeremonienmeister Stefan Dietz mit den Pagen Gina Brutschin und Jolina Leder angeführte Glunki-Schar ein. Diese zog strammen Schrittes die Dinkelbergstraße hinauf zum Oberen Rain. Dort ganz oben wartete bereits Gregory Volpe, örtlicher Maler und Betriebsinhaber. Die Wibufa-Akteure nahmen den designierten Fasnachtsprinzen in ihre Mitte und so ging es zurück zum Dorfbrunnen. Dort hatte man eine hölzerne Bütt aufgestellt und dahinter drapierte sich die Narrenschar einschließlich des närrisch kostümierten und mit kleinen Motto-Handwagen ausgestatteten Prinzen-Gefolges.