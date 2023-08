Schopfheim-Raitbach Oldtimer für das Schwimmbad

In anderer Funktion habe er früher bereits Oldtimer-Treffen veranstaltet und dadurch gute Kontakte zur Szene der Freunde von klassischen Fahrzeugen, berichtet er. Daher sei ihm der Einfall gekommen, einen Old- und Youngtimer-Stammtisch am Schweigmatter Schwimmbad zu veranstalten – und die Erlöse dem Förderverein des Bads zukommen zu lassen.

Fachsimpeln

Der Treff am Dienstagabend in Schweigmatt hat sich in der Szene schnell rumgesprochen. Und so kommen wöchentlich bis zu 30 Menschen aus der Region mit ihren Old- und Youngtimer zum Stammtisch nach Badebetrieb: „Wir hocken dann bei den Fahrzeugen und fachsimpeln“. Auf dem Parkplatz des Schwimmbads stehen dann verschiedenste Fahrzeuge, „die man nicht alle Tage sieht“, sagt Uehlin. Neben Autos, zum Teil aus den 1940er oder 50er Jahren, gibt es Motorräder, Mofas oder Traktoren zu bewundern.