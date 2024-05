Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat auf seinem Weg stadteinwärts am Samstag gegen 22.40 Uhr das Rotlicht der Baustellenampel auf der Straße Gündenhausen missachtete. Beim Durchfahren der Baustelle kam streifte das Auto ein entgegenkommendes Fahrzeug seitlich, berichtet die Polizei. Am entgegenkommenden Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um einen dunklen VW Passat mit dem Teilkennzeichen 5555 gehandelt haben. Am Steuer soll ein Mann mit kurzen dunklen Haaren gesessen haben. Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622/666980 bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.