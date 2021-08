Schopfheim „Samenbomben“ und Insektenhotels

An jeweils zwei Tagen in dieser und in der vergangenen Woche bastelten jeweils 30 Kinder und Jugendliche im Hof des Jugendzentrums, unterstützt von einem Dutzend ehrenamtlicher Helfer, so genannte Insektenhotels aus Stroh, Bambus und Bauholz. Beim ersten Termin entstanden kleinere Modelle zum Mitnehmen für Zuhause, beim zweiten Termin bauten die jungen Konstrukteure größere Insektenhotels, die sie am morgigen Freitag der Stadtgärtnerei übergeben wollen, die sie dann an zwei Wildblumenwiesen aufstellt.

Die Bedeutung von Wildblumenwiesen und Insektenwerden bei den Bastelaktionen kindgerecht erläutert. Dabei stelle sich heraus, dass die Kinder diesbezüglich schon etliche Vorkenntnisse mitbringen, freut sich Silke Dantona

An den vier Basteltagen entstanden auch so genannte „Samenbomben“. Einige können die Kinder und Jugendlichen mit nach Hause nehmen; 150 weitere in Erdklumpen und in Papier-Konfetti-Form bekommt das Stadtbüro. Stadtbewohner mit Interesse an einer Wildblumenwiese im Garten können dort solche „Samenbomben“ kostenlos abholen.

Silke Dantona war zudem bei zwei Touren als Wanderführerin mit jeweils 16 Kindern unterwegs. Bei einer „Wandertour mit Extras“ ging es zum Hohe-Flum-Turm, wo es Geländespiele, Papierflieger-Basteln und Slackline-Betätigung gab. Die zweite Tour führte zum Eichener See, wo die Kinder kleine Boote basten und zu Wasser lassen konnten.