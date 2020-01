Schopfheim Schatzkästchen Lebensgeschichten

Der Blick fällt auf Gegenstände als Zeichen dessen, was den Nachkommen blieb – Schatzkästchen mit Lebensgeschichten, wie die örtlichen Organisatoren das Leitmotiv formulieren. Als Initiatoren treten die Erwachsenenbildung Hochrhein-Markgräflerland, die Kirchengemeinde und das Georg Reinhardt-Haus auf.

Ein Stück Apfelkuchen steht für die berühmten Geheimrezepte der Großmutter. An anderer Stelle geht es darum, Verantwortung wahrzunehmen, etwa in der Gemeinschaft, deren Spuren bleiben. Eine Station widmet sich der Fotografie als gleichermaßen weit verbreitetes Erbgut.

Grund für Beate Schmidtgen, Pfarrerin und Leiterin der evangelischen Erwachsenenbildung, in Erinnerungen einzutauchen. Die Erfindung der Fotografie in der Mitte des 19. Jahrhunderts sei in ihrer Familie mit Freude angenommen worden, wie nostalgische Bilder, etwa von Großmutter Erna, beweisen. Zusammen mit der Mutter habe sie die Alben mehrerer Generationen gesichtet, um den fotografischen Stammbaum mit Notizen zu versehen, berichtete die Pfarrerin.

Ein Erbe ganz anderer Art sprach Prälatin Dagmar Zobel in ihrem Grußwort an. Zu Zeiten der Müttergenesungsheime, die in den 1950er Jahren entstanden, sammelten Frauen Spendengelder für den Unterhalt ihres badischen Müttergenesungsheims. Das Gebäude wurde jedoch verkauft, und aus den Geldern wurde ein Stiftungskapital, das unter dem Titel „Gratia“ viel Positives bewirke. Zobel zufolge haben unzählige kleine Beträge ein großes Werk geschaffen, das eben bleibe, von Nachhaltigkeit umgeben sei.

Ein Anliegen der Ausstellung ist es, nicht nur bei Älteren Impulse und Nachdenken zu erzeugen, auch Jüngere wolle man erreichen. Er gehöre zum U40-Jahrgang, gibt der Sprecher des Kirchenbezirks Christoph Zacheus-Hufeisen auf Nachfrage an. Seitdem er Vater einer einjährigen Tochter sei, trage er sich mit dem Gedanken, dass etwas bleibe. Die Ausstellung lasse sich als Zugang zu einem wenig alltäglichen Thema werten. Das könne im stillem Zwiegespräch erfolgen ebenso wie im regen Austausch.

Letzteres beobachte er bei Jugendlichen hinsichtlich neueren Bewusstseins bezüglich Klima und Umwelt, so Zacheus-Hufeisen. Viele begreifen früh, dass der Verbleib des natürlichen Lebensraums gefährdet sei. Zudem weist der Sprecher auf das Tischchen mit Holzkästchen, die sich mit Zetteln voll Gedankengut oder kleinen Erinnerungsstücken bestücken ließen – für daheim.

Die Begrüßung der Besucher nahm Gemeindediakonin Ursula Schmitthenner vor; die musikalische Umrahmung oblag Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon und Flötistin Eva Schindelin.

Die Ausstellung läuft bis 10. Februar täglich von 14 bis 17 Uhr.