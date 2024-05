Damit war der Weg frei für die Umwandlung des ursprünglichen Trägervereins in einen „Förderverein Tafel Schopfheim“ , für den sich alle drei bisherigen Vorsitzenden entgegen ihrer ursprünglichen Planung noch einmal vor den Karren spannen ließen. „Wir wollten es noch zwei Jahre lang machen, damit der Übergang gelingt – am Ende wurden es dann doch wieder vier“, gestehen beide. Kein Wunder, denn der Einsatz im und für den Tafelladen war für sie von Anfang an eine Herzensanliegen. Bot er doch die Gelegenheit, mit ehrenamtlichem Einsatz zum einen etwas gegen Verschwendung von Lebensmitteln zu tun und zum anderen sozial Schwächeren zu helfen. Diese Themen treibt das Duo bis heute um. „Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, was alles in der grünen Tonne landet“, sagt Brunner.

Beide werden, wenn auch nicht mehr in leitender Funktion, dem Förderverein für den Tafelladen weiterhin die Stange halten. Denn der wird, auch darin sind sich Leisinger und Brunner einig, nicht überflüssig werden: „Lebensmittelverschwendung und Armut werden so schnell nicht verschwinden.“

Jubiläum des Tafelladens

Festgottesdienst:

Zum 20-jährigen Bestehen des Tafelladens wird am Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, ein ökumenischer Festgottesdienst in der Kirche St. Michael gefeiert.