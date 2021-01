Schopfheim Schnee: „Es ist ziemlich was los“

Das ist auch in der Markgrafenstadt nicht anders. Während sich Spaziergänger an der weißen Pracht erfreuen, die sogar die Innenstadt in ein Winteridyll verwandelt, haben die Mitarbeiter des Bauhofs im Kampf gegen die Neuschneemengen alle Hände voll zu tun.

„Es ist ziemlich was los“, bestätigt Bauhofleiter Stefan Wetzel mit leichter Untertreibung. Tatsächlich befinden sich seine Mitarbeiter seit Mittwochnacht mehr oder weniger im Dauereinsatz. In Gersbach türmte sich der Neuschnee gestern früh vor den Räumfahrzeugen beispielsweise rund 75 Zentimeter in die Höhe.