Schopfheim Schopfheimer Narren beim VON-Konvent in Breisach

Eine Delegation der Narrenzunft Schopfheim reiste dieser Tag nach Breisach, um am Herbst-Konvent des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) teilzunehmen. Die Schopfheimer Narren waren mit ihrem Oberzunftmeister Frank Pfeffer sowie weiteren Vertretern vor Ort. Von Seiten der Stadt war Bürgermeister Dirk Harscher mit von der Partie, heißt es in einer von der Narrenzunft verschickten Mitteilung. Der VON besteht aus 81 Mitgliedszünften, die in sechs Vogteien eingeteilt sind. Die jährlichen Konvente werden von den Vogteien im Wechsel veranstaltet. Diesmal nun war die Vogtei südlicher und mittlerer Breisgau an der Reihe. Dort präsentierte sich die Breisacher Fasnacht am Brauchtumsabend; auch gab es Tanz- und Akrobatikvorführungen. Es nahmen rund 400 Personen an der Veranstaltung in der Stadthalle teil.