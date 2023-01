Schopfheim (os). Guggemusik ist Fasnachtsmusik, Fasnacht war zwei Jahre nicht möglich und so verwunderte es nicht, dass zum „Gugge im Ring“-Spektakel am Samstagabend in der vollen Stadthalle ausgelassene Stimmung herrschte. „Fast auf den Tag genau nach drei Jahren können wir endlich wieder einen Gugge-Großevent durchziehen“, freute sich der Chef von Veranstalter „d’Namelose“, Kai Senn. Das „Ring-Event“ war gleichzeitig das 15. Guggetreffen, das „d’Namelose“ ausrichteten.