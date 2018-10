Schopfheim Schreiner auf Wachstumskurs

Die Schreinerei Ackermann Philipp Vesenmeier aus Hausen befindet sich seit ihrer Betriebsgründung im April 2014 auf stetigem Wachstumskurs. Von anfänglich fünf Mitarbeitern ist die Belegschaft auf nunmehr 18 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende, angestiegen.

Ebenso verhält es sich mit den Produktions- und Geschäftsräumen. Die anfänglich reine Produktionsfläche wurde sehr bald durch eine Ausstellungsfläche und Büroräume ergänzt. Im letzten Schritt konnte die Lagerfläche noch erheblich erweitert werden.

Da die Kapazitäten am jetzigen Standort in Hausen aber erschöpft sind, beschlossen die drei Geschäftsführer Stefan Ackermann, Lothar Philipp und Harald Vesenmeier vor einiger Zeit, ein geeignetes Grundstück zu erwerben, um die Schreinerei mit einem Neubau fit für die anstehenden Aufgaben der Zukunft zu machen.

Im Herbst 2017 konnte dann von der Stadt Schopfheim ein solches Grundstück in der Hohe-Flum-Straße 20 d erworben werden. Dort erfolgte jetzt der Spatenstich, an dem die Geschäftsführer, Architekt Heinz Blum und die Mitarbeiter teilnahmen.

Das Gebäude wird in Leichtbauweise errichtet, das heißt, die Konstruktion wird in Holz sein, die Fassade und das Dach werden in Blech-Sandwichplatten ausgeführt werden. Auf einer Fläche von 60 auf 30 Metern wird die komplette Produktion, das Lager, das Büro und die Ausstellung auf einer Ebene untergebracht werden. Mit rund 350 Quadratmetern nehmen Büro und Ausstellung etwa 20 Prozent der gesamten Fläche ein. Dieser Bereich wird zweigeschossig gebaut, so dass das Obergeschoss vermietet werden kann.

Im Erdgeschoss wird der überwiegende Teil der Fläche als Ausstellung für Möbel, Küchen, Fenster und Innen- und Außentüren genutzt, um das ganze Leistungsspektrum des Unternehmens zu zeigen.

Auf Umweltverträglichkeit wird besonders geachtet. Eine Holzspäne-Absauganlage, die den neuesten Vorschriften und Arbeitsstättenrichtlinien entspricht, wird ebenfalls neu angeschafft. Die angeschlossene Holzheizung mit modernster Filtertechnik entspricht den aktuellen Vorschriften, sowohl in Sachen Emission als auch in puncto erneuerbarer Energie als Energieträger. Die Dachfläche wird mit Solarmodulen zur Stromerzeugung ausgestattet.

Die Schreinerei Ackermann Philipp Vesenmeier rechnet damit, die neuen Räumlichkeiten im Mai 2019 beziehen zu können.