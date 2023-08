Schopfheim Schutz für Fische in der Wiese

Wassertemperatur

Die klimatischen Bedingungen der vergangenen Jahre führen verstärkt zu Niedrigwasser und einer steigenden Wassertemperatur im Fluss – was den Fischbestand bedroht. „Die Forelle stirbt irgendwann“, so Dörflinger. Die Bemühungen haben daher nun den Zweck, die Wassertemperatur unter 25 Grad zu halten – dies sei für die Fische „überlebensnotwendig“. Was für die Bachforelle gilt, trifft auch auf die ebenfalls vorhandene Äsche zu – auch sie verendet bei mehr als 25 Grad. Zudem tummeln sich derzeit noch einige andere Fischarten wie Elritzen oder Schmerlen in der Wiese, die es freilich auch zu erhalten gilt.

Rückzugsräume

Dörflinger erläutert, dass man in der Wiese „lebensfeindliche strukturarme Bereiche“ ausgemacht habe, die ersetzt werden müssen. So sollen „Rückzugsräume“ für Fische in „Stresssituationen“ geschaffen werden.