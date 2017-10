Schopfheim Sechs Streifen machen dem Rabatz ein Ende

Schopfheim-Eichen. Eine nächtliche Party am Eichener See lief aus dem Ruder: Sechs Streifen mussten am Samstagabend ausrücken, um für Ordnung zu sorgen.

Die Polizei hatte die Mitteilung erhalten, dass am Eichener See eine größere Party mit vielen Jugendlichen im Gange sei, die Rabatz machen; überall würden Glasscherben herumliegen und es sei möglicherweise zu einer Schlägerei gekommen, hieß es weiter.

Nach Feststellung der Polizei feierten zwei 16-Jährige

ihren Geburtstag mit etwa 100 Gästen. Dank dem Großaufgebot an Ordnungshütern beruhigten sich die Gemüter schnell. Die Polizei löste dieParty gegen 23 Uhr auf und schickte die Feiernden nach Hause. Diese machten sich zu Fuß auf den Heimweg. Die beiden verantwortlichen 16-Jährigen räumten im Beisein der Streife die Hütte grob auf.

Gegen 0.30 Uhr teilten Bürger der Polizei mit, dass mehrere Jugendgruppen durch Eichen ziehen und Lärm verursachen. In der Straße „Weinhalden“ traf die Streife auf mehrere der zuvor an der Geburtstagsparty festgestellten Partygäste. Die Beamten erhoben von den 29 Personen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren die Personalien.

Bei einer Kontrollfahrt gegen 2 Uhr stellten die Ordnungshüter Vandalismus rund um die Grillhütte am See fest. Alle zuvor zusammengeräumten Gegenstände lagen verstreut in der Hütte oder darum herum. Etliche Sachen waren zerstört, Getränkekisten zerschlagen.

Kurz darauf meldete ein Bürger, dass mehrere Jugendliche im Dorf über Autodächer laufen. Eine Streife kontrollierte daraufhin in der Alten Wehrer Straße mehrere Jugendliche. Einer von ihnen provozierte die Beamten, indem er seine Hose herunterzog und ihnen sein Hinterteil zeigte. Die Polizei nahm den Provokateur mit zum Revier, wo ihn seine Eltern später abholen mussten. Einen weiteren Jugendlichen nahmen die Beamten vorübergehend in Gewahrsam, da seine Identität zunächst unklar war. Gegen mehrere Personen laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Sachbeschädigung und Ruhestörung.