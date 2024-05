Ein 88-jähriger Autofahrer missachtete mit seinem Suzuki am Sonntag, gegen 11.20 Uhr die Vorfahrt eines 17 Jahre alten Kleinkraftrad-Fahrer an der Kreuzung Wiechser Straße / Hohe-Flum-Straße. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und erst einige Meter weiter am gegenüberliegendem Abhang zum Stehen, berichtet die Polizei. Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schopfheim übernahm die Reinigung der Fahrbahn. An Auto und dem Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.