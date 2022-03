Schopfheim Spielfreude auf dem Waschbrett

Blues, Soul, Rock –­ „Electrified Soul“, eine Band aus Südbaden, stelle bei ihrem Konzert am Samstag, 9. April, im „Spassi“ .ihr neues Album vor. „Die Westernstadt bietet dazu die richtige Atmosphäre“, sagt Bockey.

Bei den „Zeydeco Playboys“ kommen am Samstag, 20. Mai, im „Hirschen“ unter anderem auch eine Quetschkommode und ein Waschbrett zum Einsatz. Die Lieder der „Blues Bones“, die ebenfalls dort auftreten, sind regelmäßig in den Blues Charts vertreten.

„Jessie Lee and the Alchemists“ bieten Blues und Soul-Einflüsse, aber auch Rock. Sie gastieren am Samstag, 25. Juni, im „Hirschen“.

Andreas Diehlmann wiederum gilt mit seiner Band laut Bockey als der „Bluesrocker Deutschlands“ und als ein Mann mit einer „wahnsinnigen Spielfreude“. Er gibt am 7. Oktober im „Hirschen“ sein Stelldichein. Musikfreunde können sich auch auf die Auftritte der „Leif de Leeuw Band“ aus den Niederlanden am Freitag, 28. Oktober, freuen.

Auch das „Dreyland-Bluesfestival“ vom 18. bis 20. August, wie gewohnt in Bad Säckingen, Schopfheim und Wehr, hat hochkarätige Bands unter anderem aus den USA zu bieten. Namen wollte Bockey aber noch nicht nennen. Er kündigte an, dass es auch wieder Veranstaltungen in der Kirche „St. Agathen“ geben werde. Auch im „Goldenen Löwen“ werde es mal ein Konzert geben. Dort können Konzerte allerdings nur montags stattfinden.

Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr. Karten gibt es in Sigrid’s Bastellädele oder per E-Mail an: vorverkauf@exbluesive.org. Der Ticketpreis ist dann auf ein Konto von Exbluesive zu überweisen.