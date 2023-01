Mit den Vereinsmeisterschaften 2023 starten die Tischtennisspieler des TTC Schopfheim / Fahrnau am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Januar, jeweils ab 10 Uhr in das neue Jahr. Am Samstag kämpfen die Damen und Herren im Einzel und Doppel um den Vereinsmeistertitel. Der Nachwuchs tritt am Sonntag mit Schülern, Jungen, Mädchen und Anfängern an.