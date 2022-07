Schopfheim Sporthalle: Stadt zieht die Reißleine

Ausdrückliche Anerkennung aus Gremium und Verwaltung gab es für die Arbeit der Rettungsschwimmer: „Die DLRG-Ortsgruppe ist seit vielen Jahren in der Stadt aktiv, sei es bei der Ausbildung der Kinder im Schwimmunterricht sowie bei der Entlastung der städtischen Bademeister mit ausgebildeten Rettungsschwimmern“, hieß es in der Verwaltungsvorlage.

Die Arbeiten sollen im Winter 2022/23 beginnen und bis zur Schwimmbadsaison 2024 abgeschlossen sein.

FES-Halle

Die Reißleine zogen Stadt und Gemeinderat in Sachen Friedrich-Ebert-Halle: Nachdem die Fassaden-Arbeiten an der neuen Sporthalle schon länger ins Stocken geraten waren, hat die Stadt der zuständigen Firma nun den Auftrag entzogen. „Es ging nicht mehr anders“, bedauerte Bürgermeister Dirk Harscher. Gute Nachricht immerhin: „Wir haben eine Firma in petto, die liefern kann“, so Harscher weiter. Um den Auftrag im Zweifel schnell erteilen zu können, erbat Harscher vom Gemeinderat die Ermächtigung zur Vergabe der Restarbeiten während der sitzungsfreien Zeit. Das voraussichtliche zusätzliche Volumen beträgt 74 000 Euro, so die Vorlage. Weitere Mehrkosten für die Stadt gibt es durch den fortlaufenden Verzug der Baumaßnahme, der wiederum andere Gewerke betrifft.

In Sachen Regress freilich machte Harscher auf Nachfrage von Teresa Bühler (SPD) wenig Hoffnungen: „Jemandem in die Tasche zu greifen, der ohnehin nichts hat, ist in der Regel wenig ergiebig.“

Kita Langenau

Zähneknirschend billigte das Gremium die Vergabe der Außenanlagen für die Kita Langenau. Die Arbeitenwerden mit knapp 88 000 Euro gut 34 000 Euro mehr kosten als veranschlagt. Eine Alternativ freilich hatten die Räte nicht: Das Angebot der Firma aus Bad Säckingen war das einzige, das überhaupt eingegangen war.