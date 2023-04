Schopfheim Springfideler Start in die Freiluftsaison

Angepasster Turnierplan

Mit Blick auf die weitere Saison erläutern die Verantwortlichen, dass man in diesem Jahr einen etwas veränderten Turnierplan hat. So findet nicht nur das Frühjahrsturnier, sondern auch das internationale Sommerreitturnier in den Schulferien statt, weil man bewusst den Nachwuchs in den Fokus stellt: In den Ferien kann der Nachwuchs auch die Wochentags-Prüfungen bestreiten.

Turniersaison im Sengelen

Frühjahrsreitturnier:

Freitag, 14., bis Sonntag, 16. April.

Sommerreitturnier:

Donnerstag, 3., bis Sonntag, 6. August. Dabei Premiere des „Youth Prestige Cup“.

Herbstturnier:

Samstag und Sonntag, 23. uns 24. September; mit Ringmeisterschaft des Reiterrings Oberrhein.