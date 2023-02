Schopfheim Stadt auf Suche nach Schöffen

Schopfheim. Bundesweit werden in diesem Jahr Schöffen für die Amtszeit 2024 bis 2028 gewählt. Auch in Schopfheim werden Bewerber für „diese spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit“ gesucht, die als Vertretung des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen, teilt die Stadt in einem Aufruf mit.