Schopfheim: Stadt erhöht die Kita-Gebühren

Diese vorauseilende Änderung im Vorfeld einer vermutlich noch länger ausstehenden Entscheidung sei der falsche Weg, befand Sven Hendrik Wünsch (Freie Wähler) und verwies auf die Probleme, die die Kürzung für diejenigen mit sich bringt, die nun mal ganztags arbeiten und auf eine Ganztagsbetreuung angewiesen seien.

Diese Problematik hatte der Gesamtelternbeirat bereits im Vorfeld in einer Stellungnahme angesprochen; in der Sitzung meldete sich ein betroffener Vater zu Wort. Seine Rechnung: Acht Stunden Arbeit, Pause, Arbeitsweg: Wenn das alles in neun (Betreuungs)Stunden abgewickelt sein muss, schränke das den Radius der Betroffenen stark ein. Wird angesichts des Verkehrs schon eine Stelle in Lörrach zur Herausforderung, sei das Arbeiten in der Schweiz – hier in der Regio nun einmal keine Seltenheit – faktisch kaum mehr drin.

Der grundsätzliche Einwand fand in der Abstimmung keinen Widerhall. Mit Blick auf das Zeitfenster der Betreuung sagte die Verwaltung zu, den Bedarf bei den Eltern zu erfragen und nach Möglichkeit zu berücksichtigen.