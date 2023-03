Schopfheim Stadt investiert in Spielplätze

Abwechslung auf kleiner Fläche

Zu entdecken gab es dabei auch neben den Weidehäuschen so einiges – auf vergleichsweise kleiner Fläche, wie Besada betont: Kiesgrube und Bagger, Bachlauf und Hänge- beziehungsweise Klettermatte oder Holz-Klangspiel und Trichter-Tunnel-Telefon“, mit dem sich ein hier geflüstertes Wort am anderen Ende des Spielplatzes erlauschen lässt.

Kletterparcours lockt am Wiesenweg in die Höhe

Im Vergleich zum neu geschaffenen Spielplatz in Langenau ist derjenige am Wiesenweg ein echtes Urgestein – das freilich in den vergangenen Jahren deutlich an Attraktivität gewonnen hat. Wichtiges Element ist dabei zunächst die Bepflanzung: Auf dem großflächigen, aber lange Zeit doch eher kahlen Areal wurden große Bäume gepflanzt, die nun weiter wachsen und dereinst zum schattenspendenden Blätterdach werden, in Richtung Wieseradweg sorgen nun Hecken für Schutz und alsbald soll es auch in Richtung Wiesenweg eine Begrenzung aus Grün geben – „damit das hier eine eigene, geschützte Spielwelt wird“, erklärt Landschaftsarchitektin Besada.

Kletterparcours als Highlight

Absolutes Highlight aber ist ein neuer, weitverzweigter Kletterparcours aus kreuz und quer gespannten Seilen, Leitern und Balken zum Balancieren Klettern und Hangeln, das auch für die größeren Spielplatzgänger jede Menge Spaß und Herausforderungen verspricht. Und was hier für die Fundamente an Erde ausgehoben wurde, bildet nun ein paar Meter weiter einen kleinen Wall zum Bolzplatz nebenan – ganz der Philosophie entsprechend, auf dem großen Areal unterschiedliche Bereiche für unterschiedliche Spielvorlieben und Altersgruppen zu schaffen.

Verschiedene Bereiche

Apropos: Während die Größeren in der neuen Kletterlandschaft ihren Spaß finden werden, gibt es für die kleinen Spielplatzbesucher neu drei kleine Holzhüttchen, die ebenfalls noch mit Bepflanzung ringsum angereichert werden und als Unterschlupf dienen können. Um die Aufenthaltsqualität weiter zu erhöhen, werden in den nächsten Wochen noch Sitzgelegenheiten aufgestellt.

50.000 Euro am Wiesenweg investiert

Um den Spielplatz dergestalt auf Vordermann zu bringen, nimmt die Stadt einiges an Geld in die Hand: 50 000 Euro haben Kletterlandschaft und die Holzhütten gekostet, erklärt Bürgermeister Dirk Harscher beim Vor-Ort-Termin – und betont, dass dieses Geld gut angelegt ist. Schließlich ist der Spielplatz hier der größte in Schopfheim, und – ein Blick auf die dichte Wohnbebauung ringsum erklärt’s – vermutlich derjenige mit den meisten Besuchern.