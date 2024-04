Schopfheim: Stadt sucht einen Wirtschaftsförderer

Der Aufwand, der im Rathaus aktuell für die beschriebenen Aufgaben aufgewendet wird, liege „bei unter fünf Prozent“, bekennt die Stadt in ihrer Vorlage. Dank der guten Rahmenbedingungen und der stabilen Situation von Unternehmen und Handel sei ein stärkerer Fokus bislang auch nicht nötig gewesen. Angesichts der jüngeren Entwicklungen aber sei „eine spürbare Aufstockung unausweichlich“.

„Die Einschläge kommen näher“, betonte denn auch Bürgermeister Dirk Harscher in der Sitzung mit Blick etwa auf die teils schwierige Situation des Einzelhandels, der schon den ein oder anderen Leerstand in der Innenstadt zur Folge hatte. Die Schaffung der Stelle sei daher ein „wichtiges Invest für unser Mittelzentrum“, betonte der Bürgermeister. Es brauche einen professionellen Ansprechpartner für Gewerbe- und Industrieunternehmen, für den existierenden Einzelhandel ebenso wie für mögliche neue Start-ups.

Ziele und Aufgaben

„Das oberste Ziel ist, die Wirtschaftskraft am Standort zu stärken, vorhandene Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen“, umschreibt die Stadt die Marschroute. Bedeutet konkret: Der oder die „Neue“ soll Ansprechpartner für ansässige Unternehmen sein und zugleich Strategien entwickeln, wie neue Unternehmen angelockt werden können; auch soll er Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen Industrie, Handwerk und Gewerbe eruieren. Klar ist: Allzu viel neue Industriegewerbefläche gibt Schopfheims Gemarkung nicht mehr her; gefragt sind daher Ideen, wie „auch andere Unternehmen“ in Schopfheim angesiedelt werden können, lautet die reichlich offene Ziel-Formulierung.