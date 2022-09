Schopfheim Starke Kräfte vom Dinkelberg verstärken das Team

Die Doppel wurden in ihrer Zusammensetzung ausgelost, so dass ausgeglichen besetzte Duos entstanden. Den Sieg holten sich Uwe Pommerening / Daniel Granier vor Lukas Hertrich /Bernd Sutter. Gemeinsame Dritte wurden Stefan Brutschin / Stefan Osterod und Nils Ruf / Nora Klinger. Bei der Siegerehrung äußerte sich der Vorsitzende erfreut über das gezeigte Niveau und war sich sicher, dass die TTC-Akteure dies in der am kommenden Wochenende beginnenden Saison bestätigen werden.

„In der Spielsaison 2022 / 23 starten wir mit einem tollen Aufgebot im Aktivbereich. Die kontinuierliche Aufbauarbeit im Jugendbereich und regelmäßiges intensives Training der Aktiven haben im Frühjahr dazu geführt, dass unsere erste Herren-Mannschaft in die Landesklasse aufgestiegen ist als ungeschlagener Meister der Bezirksliga“, freut sich Stefan Brutschin über das Comeback seines Vereins im überregionalen Herren-Tischtennis.

Den Platz will man halten

Komplettiert wird der Vereinserfolg auch durch die Meisterschaft der zweiten Mannschaft des TTC Schopfheim / Fahrnau in der Kreisliga und deren Aufstieg in die Bezirksklasse, so der TTC-Chef weiter. Und die dritte Herren-Mannschaft bleibt in der Kreisklasse B vertreten. Die einzige Damen-Mannschaft spielt weiterhin in der Landesklasse. Durch die beiden Neuzugänge aus Eichsel sei man bestens aufgestellt und bester Dinge, den Platz im überregionalen Tischtennis zu halten, sagte Brutschin.